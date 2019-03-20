На сайт добавляют информацию о новом главе региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный сайт губернатора Челябинской области (gubernator74.ru) закрыт для технического обслуживания. Это написано на главной странице портала, который сейчас недоступен.

Вместо сайта главы региона пользователи видят чистое пространство и небольшую заглушку. «Сайт в режиме обслуживания», — говорится на ней. Также отмечается, что портал в ближайшее время снова заработает. «Сайт gubernator74.ru сейчас на техническом обслуживании. Скоро он заработает вновь», — говорится в сообщении на сайте.

Источник «URA.RU» уточнил, что сайт экс-губернатора области Бориса Дубровского закрыли, чтобы добавить туда информацию о врио главы региона Алексее Текслере. После того, как администраторы сайта добавят туда биографию и фото врио челябинского губернатора, сайт снова будет доступен пользователям.

Сам Текслер, как рассказали «URA.RU» источники в правительстве Челябинской области, уже прибыл в столицу региона. Рано утром 20 марта его встретил вице-губернатор, руководитель аппарата правительства области Евгений Голицын. Местным элитам Текслера представят в 14:00 по местному времени. Встреча состоится в актовом зале резиденции губернатора области. В рамках мероприятия Текслер познакомится с членами правительства региона, а также главами городов и районов.

Бывший глава Челябинской области Дубровский, напомним, покинул пост во вторник, 19 марта. Решение о его отставке было принято после коллегии Генпрокуратуры РФ, в которой участвовал президент Владимир Путин.