Города Крыма пропали из приложения Apple

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 19:17
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Города крымского полуострова числятся в приложении как украинскиеФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Компания Apple перестала отображать города Крыма в приложении «Погода» на iPhone для пользователей из России. Теперь информация о погодных условиях для российских владельцев устройств компании недоступна.

«Американские корпорации продолжают считать Крым украинским. Из-за этого российские пользователи Apple с помощью приложения не могут узнать погоду на полуострове», — сообщает телеканал 360. На последних версиях системы iOS добавить города полуострова в приложение «Погода» невозможно.

Проблема возникла из-за того, что все города крымского полуострова числятся в приложении как украинские, уточняет портал «Утро.ру». Представители компании возникшую ситуацию пока не комментируют.

Ранее претензии к неверному территориальному отображению Крыма высказывались к корпорации Google. Полуостров отображался на Google-картах как украинская территория, однако после жалобы спикера Государственной думы Вячеслава Володина в нарушении Конституции РФ компания все же решила отображать его как часть России, но только при просмотре с российских IP-адресов.

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