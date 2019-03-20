Города Крыма пропали из приложения Apple

Компания Apple перестала отображать города Крыма в приложении «Погода» на iPhone для пользователей из России. Теперь информация о погодных условиях для российских владельцев устройств компании недоступна.
«Американские корпорации продолжают считать Крым украинским. Из-за этого российские пользователи Apple с помощью приложения не могут узнать погоду на полуострове», — сообщает телеканал 360. На последних версиях системы iOS добавить города полуострова в приложение «Погода» невозможно.
Проблема возникла из-за того, что все города крымского полуострова числятся в приложении как украинские, уточняет портал «Утро.ру». Представители компании возникшую ситуацию пока не комментируют.
Ранее претензии к неверному территориальному отображению Крыма высказывались к корпорации Google. Полуостров отображался на Google-картах как украинская территория, однако после жалобы спикера Государственной думы Вячеслава Володина в нарушении Конституции РФ компания все же решила отображать его как часть России, но только при просмотре с российских IP-адресов.