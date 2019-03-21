20 марта 2019

Должность первого челябинского вице-губернатора прочат бывшему сослуживцу Текслера

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 18:29
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер (на фото) может назначить первым замом своего давнего знакомого Виктора МаминаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Первым вице-губернатором Челябинской области может быть назначен замглавы департамента корпоративного управления «Россетей» 36-летний Виктор Мамин. Он работал в Минэнерго РФ и золотодобывающей компании «Полюс Золото» в подчинении врио главы региона Алексея Текслера.

Виктор Мамин скорее всего станет курировать экономику и финансы, сообщает «Курс дела» со ссылкой на осведомленные источники. Газета «Коммерсант» 30 января называла его кандидатом на пост замминистра энергетики по цифровому развитию.

В правительстве Челябинской области подчеркнули, что только в четверг Алексей Текслер переназначил всех членов правительства в статусе врио, включая единственного первого вице-губернатора Евгения Редина. «Алексей Текслер знакомится с действующей командой. В структуре правительства области один первый вице-губернатор. Эту должность в статусе и. о. занимает Евгений Редин», — подчеркнул собеседник.

В то же время отдельные члены правительства области предполагают, что Алексей Текслер может вернуть ставку еще одного первого зама, которую ликвидировал бывший губернатор Борис Дубровский в 2016 году. Эту должность, возможно, займет человек, которого новый глава региона хорошо знает. Ходят слухи, что он вот-вот прилетит в Челябинск. По данным «URA.RU», пока вместе с врио губернатора на Южный Урал приехали два помощника, работавшие с ним в Минэнерго РФ. Впрочем, по закону менять структуру правительства может только избранный губернатор, то есть такое решение Алексей Текслер может принять только после победы на выборах 8 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку Бориса Дубровского и назначил вместо него врио губернатора Челябинской области действовавшего первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.

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