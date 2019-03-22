Порт Находки ответил на обвинения США в нарушении санкций против КНДР

Порт не принимает суда, нарушающие санкции КНДР, заявил представитель гавани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Порт города Находка соблюдает международные инструкции и не принимает суда, нарушающие санкции в отношении КНДР. Такое заявление сделал представитель порта в ответ на обвинения со стороны США.

«Никто не принимает нарушающие санкции суда», — приводит РИА «Новости» слова представителя порта в Находке. Он также отметил, что персонал порта работает «согласно документам» и «приказам». Однако, как отметили в администрации морских портов Владивостока, порт не может запретить заходить судну, если оно нуждается в убежище во время шторма.

Ранее США назвали Находку и Владивосток портами назначения для судов, нарушающих санкции по КНДР, напоминает телеканал 360. По данным США, суда участвовали в перегрузке нефти в море на корабли КНДР, чтобы избежать санкций по экспорту нефти Северной Корее. Два российских судна, «Тантал» и «Витязь», были внесены минфином США в список нарушителей санкций.