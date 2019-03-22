В крупнейшем городе ХМАО предлагают изменить мусорную реформу

В Сургуте не стали бороться с мусорной реформой, но ищут способ повлиять на нее Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте хотят изменить нормативы накопления мусора, от которых зависит плата жителей за утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО), или вообще пересмотреть действующую систему. Об этом «URA.RU» рассказал автор идеи, депутат гордумы Игорь Бруслиновский.

По словам Бруслиновского, местная власть не сможет повлиять на тариф по вывозу и утилизации мусора, однако есть возможность пересмотреть нормативы накопления отходов. «Этот норматив разный не только в субъектах, но даже внутри одного региона. Будем предлагать подойти разумно и сможем таким образом повлиять на размер платы в меньшую сторону. Сейчас в Сургуте на человека выходит 1,9 кубометра мусора в год, но, сколько реально производит семья, никто не смотрит», — объясняет Бруслиновский свою идею.

По мнению депутата, можно также заменить расчет по объему мусора на фактический вес. «И тогда люди будут платить за тот мусор, что действительно произвели», — добавил Бруслиновский. Сейчас в Сургуте действует один из самых низких в регионе тарифов — около ста рублей за кубометр на человека. На западе ХМАО, где уже работает региональный оператор, тариф составляет от 400 до 700 рублей за кубический метр отходов.