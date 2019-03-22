В уральском ресторане учительнице стулом отрезало палец

Сиденье не было прикреплено к металлическому основанию (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) учительнице математики оторвало фалангу пальца во время торжества. Травму женщина получила, когда после поздравления коллеги с юбилеем садилась на стул.

ЧП произошло в кунгурском кафе «Версаль». Во время празднования юбилея своей коллеги учительница присела на стул, придерживая рукой сиденье — оно, как выяснилось, не было прикреплено к металлическому основанию, а ножки стула оказались полыми с острыми краями. «Крышка сработала как нож и ампутировала часть указательного пальца», — сообщает портал «59.ру».

После инцидента у женщины произошел конфликт с владелицей заведения. Учительнице предложили скромную компенсацию — до 20 тысяч рублей. По версии второй стороны, педагог, будучи нетрезвым, плохо совладал со своим телом, и за счет этого получил травму. Также хозяйка кафе сообщила, что гостья — «крупная, полная и высокая», что дополнительно сыграло против нее. По данным «59.ру», сейчас стороны готовятся к суду.