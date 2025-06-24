24 июня 2025

Пермский краевой суд распустил коллегию присяжных по делу об убийстве предпринимателя

Краевой суд заново рассмотрит дело об убийстве пермского бизнесмена Лукова
© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из присяжны нарушила закон
Одна из присяжны нарушила закон Фото:

В Перми начнут заново рассматривать дело об убийстве предпринимателя Александра Лукова из-за нарушения порядка работы. Коллегию присяжных распустили. Выяснилось, что одна из них обсуждала детали дела со своей знакомой, что запрещено законом, указано в решении краевого суда.

«В связи с нарушением присяжным заседателем запрета на обсуждение обстоятельств дела с третьими лицами коллегия присяжных распущена, все прошедшие заседания признаны недействительными», — позицию суда цитирует «КП-Пермь». Дата нового заседания будет назначена после формирования обновленной коллегии присяжных.

По данным следствия, Лукова застрелили 5 октября 2023 года на крыльце его бара в Орджоникидзевском районе прикамской столицы. В бизнесмена выстрелили четыре раза, нападавший скрылся. На скамье подсудимых оказались бывшие партнеры Лукова — Руслан Шардаков, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству, и Андрей Широков, проходящий как организатор преступления.

Родственники убитого предъявили иски к обвиняемым. Общая сумма исковых требований составила 66 млн рублей.

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В Перми начнут заново рассматривать дело об убийстве предпринимателя Александра Лукова из-за нарушения порядка работы. Коллегию присяжных распустили. Выяснилось, что одна из них обсуждала детали дела со своей знакомой, что запрещено законом, указано в решении краевого суда. «В связи с нарушением присяжным заседателем запрета на обсуждение обстоятельств дела с третьими лицами коллегия присяжных распущена, все прошедшие заседания признаны недействительными», — позицию суда цитирует «КП-Пермь». Дата нового заседания будет назначена после формирования обновленной коллегии присяжных. По данным следствия, Лукова застрелили 5 октября 2023 года на крыльце его бара в Орджоникидзевском районе прикамской столицы. В бизнесмена выстрелили четыре раза, нападавший скрылся. На скамье подсудимых оказались бывшие партнеры Лукова — Руслан Шардаков, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству, и Андрей Широков, проходящий как организатор преступления. Родственники убитого предъявили иски к обвиняемым. Общая сумма исковых требований составила 66 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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