Что в России подорожает с 1 июля

С 1 июля в России ожидается подорожание цен, особенно на услуги ЖКХ. Об этом рассказала профессор из РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
«Если говорить о средних показателях по стране, суммы в платежных квитанциях вырастут на 11,9%. Под подорожание попадают газ, электроэнергия, вода и отопление. Среднее повышение цен на газ составит порядка 10,3%, а на электроэнергию — 12,6%», — поделилась профессор с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Она дополнила, что цены на коммунальные услуги будут расти по-разному в регионах. В Москве с 1 июля 2025 года рост составит около 15%. В Пермском крае и Архангельской области тарифы поднимутся более чем на 20%, что повлияет не только на платежи жителей, но и на цены товаров из-за роста затрат предприятий.
Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь уже рассказал, что повышение тарифов в первую очередь скажется на предприятиях. Для населения цены останутся прежними, потому как их размер устанавливается в соответствии с Жилищным кодексом.
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