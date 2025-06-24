24 июня 2025

В Перми прохожие нашли труп возле парковки

В Перми прохожие нашли труп недалеко от парковки
© Служба новостей «URA.RU»
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Мертвое тело обнаружено в микрорайоне Вышка II
Мертвое тело обнаружено в микрорайоне Вышка II Фото:

Местные жители обнаружили труп рядом с парковкой в Перми. По словам очевидцев, это произошло днем 24 июня.

«Рядом с Гашкова, 53 к2 прохожие заметили труп и вызвали полицию. Оперативники прибыли в 13:10, после начали приезжать разные отделы, в 15:33 вызвали „труповозку“, машина прибыла в 17:40», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канале «ЧП Пермь».

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в СУ СКР по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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Местные жители обнаружили труп рядом с парковкой в Перми. По словам очевидцев, это произошло днем 24 июня. «Рядом с Гашкова, 53 к2 прохожие заметили труп и вызвали полицию. Оперативники прибыли в 13:10, после начали приезжать разные отделы, в 15:33 вызвали „труповозку“, машина прибыла в 17:40», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канале «ЧП Пермь». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в СУ СКР по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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