В Перми прохожие нашли труп возле парковки

Мертвое тело обнаружено в микрорайоне Вышка II
Местные жители обнаружили труп рядом с парковкой в Перми. По словам очевидцев, это произошло днем 24 июня.
«Рядом с Гашкова, 53 к2 прохожие заметили труп и вызвали полицию. Оперативники прибыли в 13:10, после начали приезжать разные отделы, в 15:33 вызвали „труповозку“, машина прибыла в 17:40», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канале «ЧП Пермь».
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в СУ СКР по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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