Аналитики рассказали, как внешний вид пермяков влияет на их карьеру

Жители Перми, работающие в офисах, считают, что внешний вид помогает произвести первое впечатление и влияет на профессиональное восприятие. Такого мнения придерживаются 35% горожан, рассказали URA.RU аналитики SOKOLOV и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».
«Для 10% дресс-код важен лишь в публичных ролях и при встречах с клиентами. 20% считают, что стиль может помешать, если он слишком выделяется или нарушает дресс-код. 35% уверены, что по одежке встречают и провожают, а 35% делают ставку исключительно на профессионализм», — сообщили аналитики.
Еще одно исследование показало, что только 30% работодателей фиксируют дресс-код официально, еще 45% ограничиваются негласными рекомендациями, а каждый пятый офис допускает полную свободу выбора одежды. По мнению директора по продукту SOKOLOV Елены Ракутиной, офисный стиль стал больше отходить от жестких рамок. «Главное — соблюдать баланс: образ должен быть аккуратным, собранным и при этом передавать характер. Тогда он работает не только на внешний вид, но и на внутреннюю уверенность», — отметила Ракутина.
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