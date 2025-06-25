Аналитики рассказали, как внешний вид пермяков влияет на их карьеру

Пермяки считают, что внешний вид влияет на их карьеру
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство считает, что дресс-код влияет на их работу
Большинство считает, что дресс-код влияет на их работу Фото:

Жители Перми, работающие в офисах, считают, что внешний вид помогает произвести первое впечатление и влияет на профессиональное восприятие. Такого мнения придерживаются 35% горожан, рассказали URA.RU аналитики SOKOLOV и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

«Для 10% дресс-код важен лишь в публичных ролях и при встречах с клиентами. 20% считают, что стиль может помешать, если он слишком выделяется или нарушает дресс-код. 35% уверены, что по одежке встречают и провожают, а 35% делают ставку исключительно на профессионализм», — сообщили аналитики.

Еще одно исследование показало, что только 30% работодателей фиксируют дресс-код официально, еще 45% ограничиваются негласными рекомендациями, а каждый пятый офис допускает полную свободу выбора одежды. По мнению директора по продукту SOKOLOV Елены Ракутиной, офисный стиль стал больше отходить от жестких рамок. «Главное — соблюдать баланс: образ должен быть аккуратным, собранным и при этом передавать характер. Тогда он работает не только на внешний вид, но и на внутреннюю уверенность», — отметила Ракутина.

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Жители Перми, работающие в офисах, считают, что внешний вид помогает произвести первое впечатление и влияет на профессиональное восприятие. Такого мнения придерживаются 35% горожан, рассказали URA.RU аналитики SOKOLOV и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру». «Для 10% дресс-код важен лишь в публичных ролях и при встречах с клиентами. 20% считают, что стиль может помешать, если он слишком выделяется или нарушает дресс-код. 35% уверены, что по одежке встречают и провожают, а 35% делают ставку исключительно на профессионализм», — сообщили аналитики. Еще одно исследование показало, что только 30% работодателей фиксируют дресс-код официально, еще 45% ограничиваются негласными рекомендациями, а каждый пятый офис допускает полную свободу выбора одежды. По мнению директора по продукту SOKOLOV Елены Ракутиной, офисный стиль стал больше отходить от жестких рамок. «Главное — соблюдать баланс: образ должен быть аккуратным, собранным и при этом передавать характер. Тогда он работает не только на внешний вид, но и на внутреннюю уверенность», — отметила Ракутина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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