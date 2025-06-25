Авария произошла на перекрестке
В центре Перми на пересечении улиц Окулова и Петропавловской днем 25 июня произошло серьезное ДТП. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что столкнулись два автомобиля — инкассаторская машина и легковушка. Последняя перевернулась.
«После столкновения на место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. О пострадавших информации пока нет», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь».
URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию региона. Ответы ожидаются.
От удара легковушка перевернулась
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