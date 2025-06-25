В центре Перми легковушка влетела в инкассаторскую машину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на перекрестке
Авария произошла на перекрестке Фото:

В центре Перми на пересечении улиц Окулова и Петропавловской днем 25 июня произошло серьезное ДТП. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что столкнулись два автомобиля — инкассаторская машина и легковушка. Последняя перевернулась. 

«После столкновения на место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. О пострадавших информации пока нет», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь». 

URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию региона. Ответы ожидаются. 

От удара легковушка перевернулась
От удара легковушка перевернулась
Фото:

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В центре Перми на пересечении улиц Окулова и Петропавловской днем 25 июня произошло серьезное ДТП. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что столкнулись два автомобиля — инкассаторская машина и легковушка. Последняя перевернулась.  «После столкновения на место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. О пострадавших информации пока нет», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь».  URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию региона. Ответы ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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