Крупный пермский вуз вошел в топ-15 учебных заведений страны по уровню зарплат выпускников

В 2025 году Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) занял 14-е место в рейтинге ведущих российских вузов по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов. Доходы бывших студентов оценивались за период с 2019 по 2024 год.
«ПГНИУ по итогам исследования занял 14-ю строчку рейтинга, опустившись на одну позицию относительно 2024 года. Средний размер заработной платы молодых специалистов-экономистов, окончивших этот университет, составил 100 тысяч рублей в месяц, что на 5 тысяч рублей больше по сравнению с 2024 годом. Примечательно, что около 75% выпускников вуза продолжают свою трудовую деятельность в Перми», — рассказали URA.RU в пресс-службе SuperJob.
В лидерах рейтинга вновь оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России. Средний доход выпускников данного учебного заведения, трудящихся в экономике и финансах в течение первых пяти лет после окончания вуза, составил 200 тысяч рублей в месяц, что на 20 000 рублей (+11%) больше по сравнению с 2024 годом.
На второй позиции списка — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», где средняя зарплата выпускников увеличилась за год на 15 тысяч рублей (+9%), достигнув отметки 190 тысяч рублей ежемесячно. С третьего на второе место переместился Московский государственный университет имени Ломоносова, чьи выпускники за последний год стали получать на 30 тысяч рублей больше (+19%).
Также в тройку лидеров вошел Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Средний заработок его молодых специалистов за первые пять лет после выпуска составил 180 тысяч рублей в месяц, увеличившись на 25 тысяч рублей (+16%).
В общем рейтинге SuperJob были представлены 57 государственных вузов из 40 городов России. В исследовании рассматривались как классические университеты, так и специализированные экономические учебные заведения. В анализ включались резюме соискателей, разместивших их не ранее чем за год до даты публикации исследования. Изучались специалисты, претендующие на должности в областях экономики, финансов, банковского дела, аудита, налогообложения и смежных направлениях.
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