Жительниц Пермского края приглашают принять участие в конкурсе будущих мам

В Прикамье идет прием анкет для участия в ежегодном Краевом конкурсе будущих мам, который проходит в рамках нацпроекта «Семья». Он направлен на формирование и поддержку позитивного образа материнства и показывает, насколько важны семейные традиции.
«Мероприятие будет проводиться уже в седьмой раз. У каждой участницы — своя история. У кого-то появится первенец, а кто-то готовится стать многодетной мамой. Одни занимаются домом и семьей, другие строят карьеру. Эти девушки не похожи друг на друга», — рассказала Агентству заместитель министра труда и социального развития Пермского края Надежда Лузгина.
Принять участие в мероприятии могут жительницы Пермского края, чей срок беременности к финалу конкурса должен составлять 28-32 недели. Заявки принимаются до 11 июля. Кастинг финалистов состоится 18 июля, а финал пройдет в первой декаде октября. Для участия в мероприятии необходимо до 11 июля заполнить анкету на сайте краевого министерства труда и социального развития.
В ходе проведения конкурса участниц ждет насыщенная программа: занятия по хореографии, дефиле, актерскому мастерству, вебинары, семинары, мастер-классы, а главное — яркое финальное шоу. Все финалистки получат от организаторов и спонсоров ценные призы.
Участницы всегда с удовольствием общаются и после его завершения: их семьи и дети дружат между собой. «Участие в конкурсе — это возможность показать свои способности, продемонстрировать свои таланты и получить признание», — делится своим впечатлением победитель краевого конкурса 2024 года Ольга Снегирь.
Ранее URA.RU сообщало, на какие выплаты могут рассчитывать пермяки в 2025 году. Это, в том числе, выплаты студенческим семьям при рождении детей. Об этом агентству рассказали в министерстве труда и социального развития Пермского края и в пермском отделении Фонда пенсионного и социального страхования.
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