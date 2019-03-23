Телеведущая Ксения Собчак перестала скрывать новый роман с режиссером Константином Богомоловым. Пара вместе появляется на публике, причем влюбленные уже не стесняются демонстрировать свои чувства.
О том, что телеведущая и режиссер официально объявили себя парой, рассказали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. В частности, Собчак и Богомолова засняли танцующими на одной из вечеринок. Режиссер, обнимая телеведущую, пел песню Филиппа Киркорова «Снег» с конкретным подтекстом. «Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь», — пел Богомолов, намекая на расставание Собчак с актером Максимом Виторганом, отметили в передаче.
Также журналисты обратили внимание на то, что режиссер и телеведущая не стесняются выражать свои чувства на публике, хотя Собчак и Виторган до сих пор официально не разведены. Ранее Собчак вышла в свет с новым избранником впервые после расставания с Виторганом, напоминает агентство Nation News. Телеведущая и режиссер вместе посетили международную премию в области классической музыки в Большом театре.
Слухи о разладе в отношениях между Собчак и Витограном ходили давно. Актер даже избил режиссера Богомолова, которого когда-то называли любовником телеведущей. Позже пара в своих instagram-аккаунтах объявила о расставании, после чего на Собчак обрушилась волна негатива от пользователей соцсетей.