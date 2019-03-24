Пожилых москвичей обманывали под прикрытием пенсионной реформы. ФОТО, ВИДЕО

Софья Носкова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 18:26
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Ограждения вокруг Центрального стадиона. Екатеринбург, бц высоцкий, старик, пенсионер
Пожилых людей мошенники обманывали, прикрываясь пенсионной реформойФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

В Москве поймана банда мошенников, обманывающая пенсионеров, плохо знакомых с сутью пенсионной реформы. Об этом сообщает twitter-аккаунт Baza.

Мошенники приходили к пенсионерам домой и рассказывали о замене банковских карточек в связи с пенсионной реформой. Старикам предлагалось заменить «старую» карточку на «новую». Настоящие банковские карты пожилых людей обманщики забирали с собой, снимали с них деньги, после чего возвращали карты владельцам. Один из членов банды попал на камеру наблюдения.

Twitter-аккаунт просит всех подписчиков сообщить, не пострадали ли их родные от мошенников. По мнению авторов канала, в банду входят цыгане. «Ребята, спросите у ваших бабушек и дедушек, не приходили ли к ним менять банковские карточки. Полиция уверена, что на счету банды цыган десятки обманутых стариков. Спросите — и предупредите», — сказано на странице в соцсети.

ФОТО: twitter-аккаунт Baza

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