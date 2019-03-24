В Москве поймана банда мошенников, обманывающая пенсионеров, плохо знакомых с сутью пенсионной реформы. Об этом сообщает twitter-аккаунт Baza.
Мошенники приходили к пенсионерам домой и рассказывали о замене банковских карточек в связи с пенсионной реформой. Старикам предлагалось заменить «старую» карточку на «новую». Настоящие банковские карты пожилых людей обманщики забирали с собой, снимали с них деньги, после чего возвращали карты владельцам. Один из членов банды попал на камеру наблюдения.
Twitter-аккаунт просит всех подписчиков сообщить, не пострадали ли их родные от мошенников. По мнению авторов канала, в банду входят цыгане. «Ребята, спросите у ваших бабушек и дедушек, не приходили ли к ним менять банковские карточки. Полиция уверена, что на счету банды цыган десятки обманутых стариков. Спросите — и предупредите», — сказано на странице в соцсети.