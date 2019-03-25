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На выборах в зауральских сельсоветах «Единая Россия» забрала 69 мандатов из 77

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 12:17
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Конференция Единой России. Курган, кафеев евгений, единая россия, флаг
Лидер единороссов Евгений Кафеев доволен результатами выборовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В районах Курганской области в минувшие выходные завершилось восемь избирательных кампаний. Кандидаты от «Единой России» по их результатам заняли 89,6% мест в сельских думах, сообщили в партии.

Выборы 24 марта проходили в трех сельсоветах Далматовского района. Также депутатов выбрали в двух селах Катайского района, в Мокроусове, в селах Шумихинского и Щучанского районов. В результате из 77 вакантных мест единороссам досталось 69 мандатов. По три кандидата прошло от партии «Справедливая Россия» и КПРФ, один депутат прошел от партии ЛДПР, еще один мандат достался самовыдвиженцу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что рейтинг «Единой России» в Зауралье составляет 43%.

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