На выборах в зауральских сельсоветах «Единая Россия» забрала 69 мандатов из 77

В районах Курганской области в минувшие выходные завершилось восемь избирательных кампаний. Кандидаты от «Единой России» по их результатам заняли 89,6% мест в сельских думах, сообщили в партии.
Выборы 24 марта проходили в трех сельсоветах Далматовского района. Также депутатов выбрали в двух селах Катайского района, в Мокроусове, в селах Шумихинского и Щучанского районов. В результате из 77 вакантных мест единороссам досталось 69 мандатов. По три кандидата прошло от партии «Справедливая Россия» и КПРФ, один депутат прошел от партии ЛДПР, еще один мандат достался самовыдвиженцу.
Ранее «URA.RU» сообщало, что рейтинг «Единой России» в Зауралье составляет 43%.