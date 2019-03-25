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На Урале поймали развратника, нападавшего на детей

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 14:09
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Виды Екатеринбурга, аллея, зима, арка
Мужчина нападал на девочек средь бела дня в аллееФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге поймали педофила, который нападал на детей в Верх-Исетском районе города. Пока следствие имеет достоверную информацию о двух нападениях на девочек восьми и девяти лет в аллее на улице Опалихинской.

«Возбуждено уголовное дело по статье „развратные действия сексуального характера в отношении малолетних“. По этой статье мужчине грозит до 20 лет колонии», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, нападения на детей произошли 18 и 20 марта в дневное время. Пострадавшие девочки рассказали о случившемся родителям, а те обратились в полицию.

«Подозреваемого задержали днем 22 марта в районе этой же аллеи по улице Опалихинской по имеющимся приметам. Установить подозреваемого удалось благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска и наших коллег из подразделения криминалистики СУ СКР», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Задержанным оказался 64-летний пенсионер, живущий неподалеку. На допросе он признал свою вину, и суд арестовал его на два месяца. Следователи подозревают, что нападений на детей могло быть больше. Поэтому просят пострадавших при аналогичных нападениях обращаться в следственный отдел СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Конфиденциальность гарантируется.

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