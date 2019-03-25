На Урале поймали развратника, нападавшего на детей

В Екатеринбурге поймали педофила, который нападал на детей в Верх-Исетском районе города. Пока следствие имеет достоверную информацию о двух нападениях на девочек восьми и девяти лет в аллее на улице Опалихинской.
«Возбуждено уголовное дело по статье „развратные действия сексуального характера в отношении малолетних“. По этой статье мужчине грозит до 20 лет колонии», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, нападения на детей произошли 18 и 20 марта в дневное время. Пострадавшие девочки рассказали о случившемся родителям, а те обратились в полицию.
«Подозреваемого задержали днем 22 марта в районе этой же аллеи по улице Опалихинской по имеющимся приметам. Установить подозреваемого удалось благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска и наших коллег из подразделения криминалистики СУ СКР», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
Задержанным оказался 64-летний пенсионер, живущий неподалеку. На допросе он признал свою вину, и суд арестовал его на два месяца. Следователи подозревают, что нападений на детей могло быть больше. Поэтому просят пострадавших при аналогичных нападениях обращаться в следственный отдел СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Конфиденциальность гарантируется.