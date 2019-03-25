В ХМАО придумали, как облегчить жизнь лежачих пациентов. Нижневартовский благотворительный фонд «Океан жизни» на средства президентского гранта обучает волонтеров уходу за лежачими больными в рамках проекта «Школа сестер милосердия». Об этом «URA.RU» рассказала руководитель общественной организации Ирина Прибыш.
«Есть много семей с лежачими больными. Многие родственники не знают, как правильно ухаживать за ними. Я в 2017 году посетила московский хоспис, где познакомилась с настоящими профессионалами. После этого появилась идея создать собственный проект», — объяснила корреспонденту «URA.RU» Прибыш.
На полученный президентский грант в 500 тысяч рублей обучение прошел первый поток студентов. В программе курса — кормление подопечных, уход за ними, первая неотложная помощь, психологическая поддержка. «У меня нет медицинского образования, поэтому ухаживала за сыном, у которого травма позвоночника, как могла. Когда пошла на курсы, выяснилось, что не знаю многих нюансов. Теперь навыков стало гораздо больше», — поделилась впечатлениями участница проекта Екатерина Прокопович.
За счет меценатов уже стартовала вторая волна обучающихся. Фонду удалось приобрести демонстрационное оборудование — специальные кровати для лежачих больных, инвалидные стулья, кресло и многое другое. Число желающих пройти обучение превзошло все ожидания авторов проекта — их уже больше 80 человек. В перспективе курсы должны стать регулярными. На постоянной основе планируется обучать 300 человек, причем не только из Нижневартовска, но и из других городов Югры.