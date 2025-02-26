Губернатор ХМАО утвердил план ключевых событий на 2025 год

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Руслан Кухарук утвердил план мероприятий на 2025 год
Руслан Кухарук утвердил план мероприятий на 2025 год Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил план мероприятий по проведению Года защитников Отечества и Года исторического наследия в регионе. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«План мероприятий по проведению в Югре Года защитника Отечества включает в себя более 90 мероприятий. Среди них различные общественные акции, концерты, выставки, конкурсы, слеты и турниры. Каждое из них позволит выразить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам войн локальных конфликтов, участникам и ветеранам СВО», — указано в сообщении на сайте окружного правительства.

Окружные власти также запланировали порядка 90 мероприятий, посвященных Году исторического наследия. Этот план был разработан с учетом мнения югорчан, общественных организаций, мэрий городов и районов. Инициативы жителей помогут рассказать о подвигах героев через историю региона. Завершится год юбилейными мероприятиями, посвященными 95-летию Югры.

«Апогеем станет непосредственно празднование юбилея Югры в декабре 2025 года. Этому событию будет посвящено очень много мероприятий, которые расскажут подрастающему поколению, жителям и гостям Югры о нашей славной истории, вкладе югорчан в приближение победы в Великой Отечественной войне, заслугах в освоении нефтегазового комплекса Западной Сибири», — подчеркнул глава региона на заседании правительства.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил план мероприятий по проведению Года защитников Отечества и Года исторического наследия в регионе. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «План мероприятий по проведению в Югре Года защитника Отечества включает в себя более 90 мероприятий. Среди них различные общественные акции, концерты, выставки, конкурсы, слеты и турниры. Каждое из них позволит выразить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам войн локальных конфликтов, участникам и ветеранам СВО», — указано в сообщении на сайте окружного правительства. Окружные власти также запланировали порядка 90 мероприятий, посвященных Году исторического наследия. Этот план был разработан с учетом мнения югорчан, общественных организаций, мэрий городов и районов. Инициативы жителей помогут рассказать о подвигах героев через историю региона. Завершится год юбилейными мероприятиями, посвященными 95-летию Югры. «Апогеем станет непосредственно празднование юбилея Югры в декабре 2025 года. Этому событию будет посвящено очень много мероприятий, которые расскажут подрастающему поколению, жителям и гостям Югры о нашей славной истории, вкладе югорчан в приближение победы в Великой Отечественной войне, заслугах в освоении нефтегазового комплекса Западной Сибири», — подчеркнул глава региона на заседании правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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