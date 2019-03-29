28 марта 2019
27 марта 2019

В столице ХМАО новый полицейский начальник. Местным силовикам он хорошо знаком

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 11:00
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Дума ХМАО. Ханты-Мансийск., романица василий
Главный полицейский ХМАО Василий Романица назначил нового главу полиции столицы округаФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальником МО МВД «Ханты-Мансийский» (зона ответственности Ханты-Мансийск и район) назначен подполковник Александр Фисенко. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

«Ранее он исполнял обязанности начальника МО МВД „Ханты-Мансийский“», — уточнили в пресс-службе окружной полиции. Александр Фисенко — уроженец Омской области. Службу начинал в Радужном (ХМАО). В 2012 году стал заместителем начальника муниципального отдела МВД Ханты-Мансийска.

Новый начальник полиции Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района Александр Фисенко
Фото: сайт УМВД по ХМАО

Как ранее сообщало «URA.RU», прежний руководитель МО МВД «Ханты-Мансийский» Игорь Полетаев подал в отставку в начале 2019 года. По сведениям источников агентства, причиной послужили итоги внутренней проверки ведомства службой собственной безопасности МВД.

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