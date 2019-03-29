Начальником МО МВД «Ханты-Мансийский» (зона ответственности Ханты-Мансийск и район) назначен подполковник Александр Фисенко. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.
«Ранее он исполнял обязанности начальника МО МВД „Ханты-Мансийский“», — уточнили в пресс-службе окружной полиции. Александр Фисенко — уроженец Омской области. Службу начинал в Радужном (ХМАО). В 2012 году стал заместителем начальника муниципального отдела МВД Ханты-Мансийска.
Как ранее сообщало «URA.RU», прежний руководитель МО МВД «Ханты-Мансийский» Игорь Полетаев подал в отставку в начале 2019 года. По сведениям источников агентства, причиной послужили итоги внутренней проверки ведомства службой собственной безопасности МВД.