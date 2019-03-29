Украинцы в России не смогут проголосовать за своего президента. Москва выразила сожаление

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 15:02
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День России. Сургут, флаг украины, девушка с флагом
Украинцы, которые находятся в России, не смогут голосовать за президентаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Миллионы украинцев, находящихся в России, не смогут проголосовать на выборах президента Украины, которые пройдут в воскресенье, 31 марта. По этому поводу выразил сожаление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящее голосование. По данным МИД Украины, в России живет около трех миллионов украинцев.

Отвечая на предложение прокомментировать ход кампании, Дмитрий Песков сообщил, что выборы — «внутреннее дело украинцев». Также пресс-секретарь президента РФ отказался отвечать на вопрос, существует ли возможность признания Россией украинских выборов нелегитимными.

МИД Украины не открыл избирательные участки в РФ. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что украинцы, находящиеся на территории «страны-агрессора», России, смогут проголосовать, лишь выехав в другое государство. Также на украинские выборы не допущены наблюдатели из России.

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