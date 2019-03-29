Миллионы украинцев, находящихся в России, не смогут проголосовать на выборах президента Украины, которые пройдут в воскресенье, 31 марта. По этому поводу выразил сожаление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящее голосование. По данным МИД Украины, в России живет около трех миллионов украинцев.
Отвечая на предложение прокомментировать ход кампании, Дмитрий Песков сообщил, что выборы — «внутреннее дело украинцев». Также пресс-секретарь президента РФ отказался отвечать на вопрос, существует ли возможность признания Россией украинских выборов нелегитимными.
МИД Украины не открыл избирательные участки в РФ. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что украинцы, находящиеся на территории «страны-агрессора», России, смогут проголосовать, лишь выехав в другое государство. Также на украинские выборы не допущены наблюдатели из России.