Офицер из Прикамья возглавил алтайское УФСБ

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по республике Алтай возглавил уроженец Пермского края полковник Роман Плотников. До этого он служил в калининградском УФСБ.
«УФСБ по республике Алтай возглавил Роман Плотников», — сообщает «Коммерсант». Ранее полковник занимал пост замначальника УФСБ по Калининградской области. Плотников назначен на место Александра Веселева, переведенного на новое место службы.
Роман Плотников родился в 1976 году в городе Кунгуре. С 2000 года проходил службу в УФСБ по Пермскому краю, а с 2011 года служил в Волгоградской и Калининградской областях.