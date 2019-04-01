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Офицер из Прикамья возглавил алтайское УФСБ

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 11:14
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
До этого полковник Плотников служил в КалининградеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по республике Алтай возглавил уроженец Пермского края полковник Роман Плотников. До этого он служил в калининградском УФСБ.

«УФСБ по республике Алтай возглавил Роман Плотников», — сообщает «Коммерсант». Ранее полковник занимал пост замначальника УФСБ по Калининградской области. Плотников назначен на место Александра Веселева, переведенного на новое место службы.

Роман Плотников родился в 1976 году в городе Кунгуре. С 2000 года проходил службу в УФСБ по Пермскому краю, а с 2011 года служил в Волгоградской и Калининградской областях.

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