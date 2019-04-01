Названы регионы с самыми большими зарплатами в провинции

Жители малых и средних городов Ямала в среднем получают 87 тысяч рублей в месяц. Зарплата ямальца стала самой большой в списке агентства РИА Рейтинг среди всех населенных пунктов страны с населением до 100 тысяч человек.
По информации издания, зарплата в малых и средних городах округа в 2,5 раза больше среднероссийского уровня. на 87 тысяч житель Ямала может приобрести примерно 4,5 фиксированных набора товаров и услуг. Высокую зарплату в регионе эксперты агентства объяснили тем, что населенные пункты расположены недалеко от крупных месторождений полезных ископаемых, добыча которых и составляет основу региональной экономики.
Вслед за Ямалом в рейтинге расположились средние и малые города Магаданской области (81,4 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей в месяц), а также Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область. На последней строчке рейтинга — Чечня, где средняя зарплата в провинции равна 20,4 тысячи рублей.
Средние города — это населенные пункты с населением от 50 до 100 тысяч человек. К малым городам относят населенные пункты, с населением менее 50 тысяч человек.