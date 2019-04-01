В Перми готовятся к визиту Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермь 2 апреля планирует прилететь премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщили несколько источников URA.RU.

Собеседник в администрации Пермского края сообщил корреспонденту агентства, что московского гостя повезут на площадки пермского бизнес-парка «Морион», которые в сентябре 2017 года посещал президент России Владимир Путин. Другой собеседник URA.RU пояснил, что Дмитрию Медведеву планируется продемонстрировать возможности пермского Промобота и компании «ЭР-Телеком». Также премьер проведет совещание, темой которого станет цифровизация. Лидия Шимановская — представитель «ПФП-группа» (в его структуры входит «Морион» и «ЭР-Телеком») отказалась комментировать данную информацию и давать какие-либо пояснения.

Также сообщается, что в планах Дмитрия Медведева значится встреча с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. При этом точный график главы правительства России пока не известен. Дозвониться до пресс-секретаря губернатора Пермского края Дарьи Левченко не удалось, ее телефон был выключен.

Стоит отметить, что в данный момент в Перми моют и красят дорожные ограждения. Кроме того, уже начали проверять люки на шоссе Космонавтов, которое ведет из аэропорта в Пермь. Возможно, все эти мероприятия связаны с приездом Медведева. В частности, сотрудники международного аэропорта «Пермь» готовятся к его визиту. «Какая-то подготовка идет. Если будет дополнительная информация — мы вам ее направим», — пояснил в беседе с корреспондентом URA.RU представитель аэропорта Евгений Кузнецов. Также пресс-секретарь аэропорта отметил, что прилет Медведева не отразится на расписании регулярных и чартерных рейсов.

Последний раз Дмитрий Медведев посещал Пермь 30 марта 2016 года. По информации из краевой администрации, сейчас региональным журналистам предлагают лишь пройти аккредитацию, но не уточняют, куда и во сколько отправится Медведев.