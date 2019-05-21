Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты

Зарплаты в Кремле вернули на «докризисный» уровень Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Кремля и правительства России стали получать зарплату в полном объеме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Впервые с 2015 в стране не вышел указ президента, который снижал зарплату высшим должностным лицам и госслужащим на 10%. В этом году чиновники уже получили зарплату «докризисного» уровня.

Зарплаты сотрудников были урезаны с 1 мая 2015 года соответствующим указом президента Владимира Путина. Такое решение глава государства принял в связи с трудностями, которые возникли в бюджете страны из-за падения цен на нефть и западных санкций. Ежегодно норма о сокращении продлевалась, в 2019 году данный указ не вышел.

В 2018 году бюджет страны впервые за семь лет был сведен с профицитом в 2,1 млн рублей. В этом году Минфин предлагает понизить уровень профицита бюджета до 1,8 млн рублей, уточняет агентство Nation News.