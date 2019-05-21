На Урале задерживается рейс авиакомпании «Ямал» на Sukhoi Superjet

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 11:00
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Гендиректор авиаперевозчика отметил, что у самолета были выявлены недостатки в работе бортового самописцаФото: depositphotos.com
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Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Рейс авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Ноябрьск (ЯНАО) задерживается на 4,5 часа. Полет должен был пройти на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщается на сайте аэропорта Кольцово.

По информации онлайн-табло, борт должен был вылететь в 08:30 21 мая. На данный момент вылет задерживается до 13:00. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских подтвердил «URA.RU» факт задержки рейса. «Рейс задерживается по решению авиакомпании. Представители перевозчика работают с пассажирами: предоставили горячее питание, прохладительные напитки», — рассказал он.

В пресс-службе авиаперевозчика на звонки корреспондента не ответили. Директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк сообщил, что самолет было решено заменить по формальной причине: при подготовке борта были выявлены недостатки в работе бортового самописца, передает ИА «Север-Пресс».

Ранее «URA.RU» сообщало, что 5 мая произошла катастрофа с SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вынужден был вернуться. В ходе аварийной посадки борт загорелся. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41, напоминает ИА FlashSiberia.

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