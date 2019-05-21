Во дворах Челябинска не убрали ветки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мусор в Челябинске, несмотря на требование врио губернатора Алексея Текслера, не вывезен из областного центра. В этом убедились представители минстроя региона, когда провели инспекционную поездку по городу. В другом городе, Златоусте, по словам чиновников, с поручением справились, хотя жители с мест сообщают другую информацию.

21 мая на инспекционный выезд в Челябинск отправились первый замминистра строительства области Иван Белавкин, вице-мэр Евгений Крехтунов и начальник управления ЖКХ Дмитрий Петров. Во дворах обнаружили большое количество срезанных веток. В одном из детских садов нашли мешки с мусором, которые не вывезли после субботника. Много неубранного мусора скопилось на контейнерных площадках, но представители мэрии заявили, что за эти вопросы отвечают управляющие компании и региональный оператор. Тем не менее замечания были сделаны и Крехтунову, и Петрову.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые дворы превратились в свалку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евгений Крехтунов (слева) пытался объяснить Ивану Белавкину (справа), что вины чиновников нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иван Белавкин: «Папка будет вечером на столе у врио губернатора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мусор по всем адресам зафиксирован на фото, сегодня же результаты будут на столе у главы региона, который сделает соответствующие выводы, — заявил журналистам Белавкин. — Задача мэрии — убрать весь мусор до конца дня».

По словам замминистра, Златоуст с поручением справился. В соцсетях горожане пишут, что накануне до поздней ночи из всех дворов вывозили мусор, но кое-где еще остались мешки, переполненные контейнеры и неубранные обрезки ветвей с деревьев.

Ранее Текслер заявил, что только два города области, Челябинск и Златоуст, не справились с вывозом мусора после субботников и пригрозил кадровыми решениями. Мэр Челябинска Владимир Елистратов переложил ответственность на глав районов. Мэр Златоуста Вячеслав Жилин заявил, что минстрой, докладывавший Текслеру о состоянии дел, исказил информацию.