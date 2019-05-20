Вячеслав Жилин (на фото) считает, что Алексея Текслера дезинформировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Мэры Челябинска и Златоуста Владимир Елистратов и Вячеслав Жилин не собираются в отставку из-за того, что не выполнили поручение врио губернатора Алексея Текслера о вывозе мусора после субботников. Оба чиновника заявили о своей невиновности, передает корреспондент «URA.RU».

«За вывоз мусора в Челябинске отвечают после реформы местного самоуправления главы внутригородских районов. Соответственно, и кадровые решения будут приниматься по главам внутригородских районов», — прокомментировали «URA.RU» ситуацию в пресс-службе администрации.

И. о. вице-мэра по городскому хозяйству Евгений Крехтунов признался, что только к концу недели главы районов Челябинска справятся с задачей. «Мешки с мусором остались практически только в зонах ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Хорошо поработали в выходные, теперь переходим к плановой уборке города. За эту неделю окончательно порядок в городе наведем», — заверил чиновник.

Жилин считает, что губернатора дезинформировал минстрой области. «Мы отчитались о выполнении поручения губернатора. Не знаю, какие данные представил минстрой, но у нас только вчера завершились субботники, к восьми часам утра вывезли весь мусор. Оставались только ветки от обрезки деревьев, которую мы ведем постоянно. Но и их сегодня до конца дня вывезем», — заверил градоначальник.

Текслер после встречи с депутатами заксобрания области 20 мая заявил журналистам, что если власти Челябинска и Златоуста не вывезут до конца дня мусор, то завтра будут приняты кадровые решения.