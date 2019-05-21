21 мая 2019

Жена фрика Гогена, из-за которой требовали закрыть шоу Малахова, устроила новую драку

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 17:36
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Ближайшее время Солнцев с супругой проведут на дачеФото: Гоген Солнцев Instagram

Жена шоумена Гогена Солнцева устроила скандал в санатории и вернулась с отдыха с синяком под глазом. Об этой истории в Instagram рассказал сам Солнцев.

По его словам, из-за конфликта ему пришлось забирать супругу из санатория раньше времени. «Вот так вот съездила в санаторий… Разругалась с персоналом, соседями. Нервы не подлечила… еще и с фонарем осталась. Пришлось раньше окончания срока ее забирать», — написал Солнцев, прикрепив к посту снимки жены с синяком на лице. Шоумен добавил, что ближайшее время он с супругой проведет на даче, где ей должно быть «более спокойно».

Ранее жена Гогена Солнцева, 63-летняя Екатерина Терешкович, неоднократно оказывалась в центре скандалов, напоминает портал «Дни.ру». Так, во время съемок телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир» женщина подралась с собственной дочерью, выбив ей зуб. Сам Гоген Солнцев также отличается экстравагантностью и вызывающим поведением, за что его называют фриком.

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Игра престолов окончилась, вот и Катька заодно огребла. Вот так вот съездила в санаторий... Разругалась с персоналом, соседями (( нервы не подлечила, а наоборот расшатала и себе и другим, ещё и с фонарём осталась. Пришлось раньше окончания срока её забирать. Ну, надеюсь, что на даче ей будет куда более спокойно и безконфликтно... #гогенсолнцев #катя #драка #санаторий #играпрестолов #фингал #скандал #охужэтакатя #психоневрологический #времявперед #скоролето #всемпозитива #дом2 #новости #дизайнногтей #царапины #недолечилась #дача #саженцы #семена #солнце #пляж

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

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