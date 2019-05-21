Жена фрика Гогена, из-за которой требовали закрыть шоу Малахова, устроила новую драку

Ближайшее время Солнцев с супругой проведут на даче Фото: Гоген Солнцев Instagram

Жена шоумена Гогена Солнцева устроила скандал в санатории и вернулась с отдыха с синяком под глазом. Об этой истории в Instagram рассказал сам Солнцев.

По его словам, из-за конфликта ему пришлось забирать супругу из санатория раньше времени. «Вот так вот съездила в санаторий… Разругалась с персоналом, соседями. Нервы не подлечила… еще и с фонарем осталась. Пришлось раньше окончания срока ее забирать», — написал Солнцев, прикрепив к посту снимки жены с синяком на лице. Шоумен добавил, что ближайшее время он с супругой проведет на даче, где ей должно быть «более спокойно».

Ранее жена Гогена Солнцева, 63-летняя Екатерина Терешкович, неоднократно оказывалась в центре скандалов, напоминает портал «Дни.ру». Так, во время съемок телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир» женщина подралась с собственной дочерью, выбив ей зуб. Сам Гоген Солнцев также отличается экстравагантностью и вызывающим поведением, за что его называют фриком.