Москвичей предупредили о сильных дождях на выходные

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Синоптик Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве
Синоптик Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве Фото:

На выходных в Москве прогнозируются дожди. Они будут не такими интенсивными, как прошедшие тропические ливни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на субботу осадков не ожидается вообще, в первой половине дня — совсем небольшие... Во второй половине дня в субботу ... будет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами даже сильные. Воскресенье — более дождливый день», — передают слова синоптика РИА Новости.

Не так давно сильные ливни обрушились на Москву. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Огромные лужи мешали автолюбителям проехать, им приходилось пробираться сквозь толщи воды. На «Рижской» временно закрыли вестибюль для пассажиров. Кроме этого, из-за гроз у автобусов отсутствовало напряжение. В МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, воздержаться от нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и, по возможности, переждать непогоду в помещении.

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На выходных в Москве прогнозируются дожди. Они будут не такими интенсивными, как прошедшие тропические ливни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В ночь на субботу осадков не ожидается вообще, в первой половине дня — совсем небольшие... Во второй половине дня в субботу ... будет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами даже сильные. Воскресенье — более дождливый день», — передают слова синоптика РИА Новости. Не так давно сильные ливни обрушились на Москву. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Огромные лужи мешали автолюбителям проехать, им приходилось пробираться сквозь толщи воды. На «Рижской» временно закрыли вестибюль для пассажиров. Кроме этого, из-за гроз у автобусов отсутствовало напряжение. В МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, воздержаться от нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и, по возможности, переждать непогоду в помещении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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