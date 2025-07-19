Москвичей предупредили о сильных дождях на выходные

На выходных в Москве прогнозируются дожди. Они будут не такими интенсивными, как прошедшие тропические ливни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ночь на субботу осадков не ожидается вообще, в первой половине дня — совсем небольшие... Во второй половине дня в субботу ... будет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами даже сильные. Воскресенье — более дождливый день», — передают слова синоптика РИА Новости.
Не так давно сильные ливни обрушились на Москву. Дороги ушли под воду, а вместе с ними — дорожные знаки и автомобили. Огромные лужи мешали автолюбителям проехать, им приходилось пробираться сквозь толщи воды. На «Рижской» временно закрыли вестибюль для пассажиров. Кроме этого, из-за гроз у автобусов отсутствовало напряжение. В МЧС рекомендуют москвичам и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, воздержаться от нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и, по возможности, переждать непогоду в помещении.
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