У главного тюменского полицейского упали доходы

Глава управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов за 2018 год заработал 1,9 млн рублей. Это на 600 тысяч меньше, чем в 2017 году. Сведения о доходах опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Согласно декларации, Алтынов владеет тремя земельными участками — 39, 1500 и 1200 квадратных метров. В его собственности также есть квартира площадью 114 квадратных метров, гараж и машино-место.
Его жена владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска. Ее доход за 2018 год составил 609 056 рублей.
Доходы Юрия Алтынова за 2016 год составили 2 млн 213 тысяч рублей, сообщало ранее «URA.RU».