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22 мая 2019

У главного тюменского полицейского упали доходы

Вадим Бегун
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 10:27
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Очередное заседание Тюменской областной думы. Тюмень, алтынов юрий
За 2018 год Юрий Алтынов заработал 1,9 млн рублейФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов за 2018 год заработал 1,9 млн рублей. Это на 600 тысяч меньше, чем в 2017 году. Сведения о доходах опубликованы на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Согласно декларации, Алтынов владеет тремя земельными участками — 39, 1500 и 1200 квадратных метров. В его собственности также есть квартира площадью 114 квадратных метров, гараж и машино-место.

Его жена владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска. Ее доход за 2018 год составил 609 056 рублей.

Доходы Юрия Алтынова за 2016 год составили 2 млн 213 тысяч рублей, сообщало ранее «URA.RU».

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