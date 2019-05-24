Прокуратура выяснила, почему поселок на Урале уходит под воду

После публикации на «URA.RU» о подтоплении поселка Буланаш грунтовыми водами из заброшенной шахты прокуратура организовала проверку. Информация об этом появилась на сайте свердловской прокуратуры.
«После публикации в СМИ Артемовская городская прокуратура провела анализ исполнения законодательства при проведении мероприятий по предупреждению подтопления территории пос. Буланаш Артемовского района шахтными водами», — сообщает прокуратура Свердловской области. Выяснилось, что подтопление коллективных садов на окраине Буланаша произошло из-за того, что вода из шахты не откачивалась в нужных объемах.
В связи с непринятием администрацией Артемовского мер по защите поселка Буланаш от подтопления, прокуратура главе Артемовского городского округа внесла представление об устранении нарушений. Главу обязали «обеспечить непрерывную откачку подземных вод из ствола шахты „Егоршинская“ в объеме, соответствующем их притоку».
Ранее «URA.RU» сообщало, что подземные воды начали подтапливать окраины поселка, в поле образовалось озеро глубиной около трех метров. «Произошла катастрофа. 7 мая Андрей Самочернов, глава городского округа Артемовского, в целях экономии электроэнергии отключил электронасос, откачивавший воду», — сообщил тогда «URA.RU» Тагил Тухбатуллин, депутат думы Буланаша.