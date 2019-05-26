Тимати пришлось помириться с отцом умершего Децла ради хита

Тимати и отец Децла закопали «топор войны» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Спустя 18 лет вражды рэпер Тимати (Тимур Юнусов) помирился с отцом умершего Децла, продюсером Александром Толмацким. По его словам, это необходимо, чтобы получить разрешение на исполнение «главного трека» погибшего музыканта.

«Мы очень долго не общались по ряду разных причин, у нас много лет были сложные отношения. Я сказал, что хочу сделать такой трибьют, такое посвящение, могу ли я использовать права. На что он мне сказал: «Да, конечно», — цитирует Тимати Teleprogramma.pro.

Рэпер поведал, что создал «душевный и трогательный трибьют» в память о Детцле (Кирилле Толмацком), которого считает легендой русского хип-хопа.

Тимати долго работал над трибьютом. В аранжировке он использовал живую гитару и хор.

После смерти Децл был удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards», писало RT. Награду вручили отцу музыканта Александру Толмацкому. По словам Александра Толмацкого, перед смертью Кирилла мучала депрессия. Ее причина крылась в постоянных ссорах с женой, сообщало Nation News . Cупруга якобы измотала Децлу всю нервную систему, шантажировала ребенком. Музыкант умер 3 февраля в Ижевске, где выступал в ночном клубе. Директор артиста Павел Беленец рассказывал, что у рэпера остановилось сердце сразу после того, как он покинул сцену.