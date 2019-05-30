Вдова Доренко призналась, что он не хотел лечиться у врачей

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия призналась, что ее супруг плохо следил за своим здоровьем, не обращался за помощью к медикам и занимался самолечением. О вредных привычках мужа она рассказала на своей странице в Instagram.
«Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об этом», — написала Юлия. Она добавила, что Доренко «постоянно читал медицинские статьи, изучал препараты, часто занимался самолечением», но никогда не обращался за помощью к специалистам.
Вдова Доренко также призналась, что «затащить» мужа в больницу ей удалось лишь однажды — именно тогда он и узнал, что у него есть риск аневризма. «Но даже это осознание опасности не повлияло радикально на его взгляды», — отметила Юлия. По ее словам, Доренко отказался сидеть на диете и продолжил много работать, ездить на мотоцикле и употреблять алкоголь. «Он так и не смог стать рафинированным. Он любил жизнь и отрицал полумеры», — резюмировала вдова Юлия.