Вдова Доренко призналась, что он не хотел лечиться у врачей

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 18:05
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Сергей Доренко. Интервью. 20 мая 2014. Москва, доренко сергей, жест рукой
Сергей Доренко не доверял врачам и часто занимался самолечениемФото: Антон Белицкий © URA.RU

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия призналась, что ее супруг плохо следил за своим здоровьем, не обращался за помощью к медикам и занимался самолечением. О вредных привычках мужа она рассказала на своей странице в Instagram.

«Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об этом», — написала Юлия. Она добавила, что Доренко «постоянно читал медицинские статьи, изучал препараты, часто занимался самолечением», но никогда не обращался за помощью к специалистам.

Вдова Доренко также призналась, что «затащить» мужа в больницу ей удалось лишь однажды — именно тогда он и узнал, что у него есть риск аневризма. «Но даже это осознание опасности не повлияло радикально на его взгляды», — отметила Юлия. По ее словам, Доренко отказался сидеть на диете и продолжил много работать, ездить на мотоцикле и употреблять алкоголь. «Он так и не смог стать рафинированным. Он любил жизнь и отрицал полумеры», — резюмировала вдова Юлия.

Доренко умер 9 мая в Москве после падения с мотоцикла. Причиной смерти журналиста стала аневризма грудной части аорты. Его дочери подозревали, что отца могли отравить. Однако экспертиза не нашла следов яда в организме, напоминает «Национальная служба новостей».

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Возникают вопросы: почему Сергей не относился серьезно к своей болезни? Почему не берег себя, зная о своем состоянии? Все эти вопросы справедливы для тех, кто не был лично знаком с Сергеем. ? Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об этом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: “Не ходи к ним, они тебя залечат”. Постоянно читал медицинские статьи, изучал препараты, и в общем - часто занимался самолечением. Иногда мне удавалось затащить его в клинику. Так он узнал о своей болезни. И даже на какое-то время изменил отношение к здоровью. Сам Сергей считал, что аневризма у него уже давно и образовалась во время занятий дайвингом. ? Но даже это осознание опасности не повлияло радикально на его взгляды. Его жажда жизни, во всей своей полноте, была сильнее страха смерти. Часто он повторял мне: “Смерть - это то, что всегда случается не с тобой. Поэтому не стоит о ней беспокоиться”. ? Мне кажется, что настоящей смертью для Сергея была невозможность вести тот образ жизни, который он любил. Он регулярно пытался найти чудо-способ, который помог бы ему быть здоровым и сильным и при этом чувствовать себя счастливым. Но в его случае это было невозможно. Сидеть на диете, не пить шампанское, отказаться от мотоцикла, мало работать и регулярно ходить по врачам - все это было не про Сергея. Он так и не смог стать рафинированным. Он любил жизнь, любил дышать полной грудью и отрицал полумеры. ? Это и был Сергей Доренко, которого мы любили. И не верится, что его нет. Мне кажется, это все временно, что это пройдет. Он зайдет в квартиру, снимет шлем и крикнет, как всегда, будто он на сцене: “Жёнушка моя! Я дома! Встречай же меня скорее!”. И я расскажу обо всём: сколько шума он наделал, и как его все любят, а он удивится. Расскажу, что мне пришлось пережить и как тяжело мне было без него. А он скажет: “Да наплюй! Это уже прошло. Пойдем откроем шампанское!”.

Публикация от Юлия Доренко (@i.dorenko)

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