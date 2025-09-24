Экс-главу «Колмара» обвинили в хищениях при восстановлении Запорожской области

Бывшему гендиректору угледобывающей компании Левину и бизнесмену Шалгану предъявили обвинение в краже
Бывшему гендиректору угледобывающей компании Левину и бизнесмену Шалгану предъявили обвинение в краже Фото:

Бывший гендиректор угледобывающей компании «Колмар» Артем Левин и бизнесмен Владимир Шалган обвинены в особо крупном мошенничестве при восстановлении объектов в Запорожской области, с ущербом около миллиарда рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) предъявлены обвинения Левину и Шалгану, которые были арестованы Мещанским судом Москвы», — сказал собеседник ТАСС. Уголовное дело возбуждено 1 ноября 2024 года по факту хищения около млрд рублей при восстановлении объектов в Запорожской области.

Левин, управлял «Колмаром» до июля 2023 года, затем возглавил ООО «Реале инженерингинвест», зарегистрированное в Мелитополе и специализирующееся на строительстве и подготовительных работах. 19 февраля 2025 года он покинул пост руководителя компании. Шалган фигурирует в отдельном уголовном деле. Левин и Шалган были этапированы в Москву для следственных действий.

