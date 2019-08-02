Телеведущий Соловьев предрек гонку вооружений из-за США

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев негативно оценил выход Вашингтона из ДРСМДФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев предсказал начало гонки вооружений из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению журналиста, это решение Вашингтона обернется для мира «тревожным временем».

«Эпоха закончилась. Впереди очень тревожное время эскалации международной напряженности. Дан официальный старт гонки вооружений», — написал Соловьев в своем блоге в Twitter.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД 2 августа, передает сайт ТВЦ. О своем намерении США объявили еще в феврале, обвинив Россию в «систематическом» несоблюдении обязательств. Как напоминает «Ридус», Москва официально приостановила исполнение договора в начале июля.

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