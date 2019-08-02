Телеведущий Соловьев предрек гонку вооружений из-за США

Владимир Соловьев негативно оценил выход Вашингтона из ДРСМД
Телеведущий Владимир Соловьев предсказал начало гонки вооружений из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению журналиста, это решение Вашингтона обернется для мира «тревожным временем».
«Эпоха закончилась. Впереди очень тревожное время эскалации международной напряженности. Дан официальный старт гонки вооружений», — написал Соловьев в своем блоге в Twitter.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД 2 августа, передает