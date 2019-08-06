Челябинским магазином, где рухнули перекрытия, занялись силовики

Материалы о ЧП переданы в прокуратуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики проведут проверку обстоятельств, при которых обрушились бетонные перекрытия в магазине «Пятерочка» на улице Захаренко, 4 в Челябинске. Об этом сообщили «URA.RU» в УМВД по Челябинску.

«Материалы, собранные на месте происшествия, будут переданы в прокуратуру. Проведение проверки относится к их компетенции», — пояснили в пресс-службе ведомства. По информации агентства, этим будет заниматься прокуратура Курчатовского района с привлечением специалистов в сфере строительства. В районной прокуратуре на звонок корреспондента не ответили.

Сигнал о ЧП в одноэтажном здании магазина поступил в 19:00 понедельника. Потолки начали рушиться на площади 20 кв. метров в момент, когда в помещении было несколько десятков покупателей. К счастью, никто их них не пострадал — некоторые даже успели сделать фотографии разрушений.