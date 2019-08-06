В Перми бушует стихия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ураганный ветер в Перми повалил деревья и оборвал провода. На остановке «5-й микрорайон» сорвало крышу с остановочного павильона. Конструкция полетела в сторону одного из находившихся поблизости подростков, однако он не пострадал, сообщили «URA.RU» очевидцы.

Жители города делятся в соцсетях кадрами последствий урагана. «Кабель оторвало, а службы так и нет», — написал Федор Салимзянов во «ВКонтакте». «На Петропавловской сегодня мусорки летали», — отметила Аленка Варанкина.

На сайте краевого МЧС размещено предупреждение о неблагоприятной погоде. «В Пермском крае в ближайшее время ожидается ураган. Шквалистый ветер может достигнуть 23-25 метров в секунду, отметили в ведомстве. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением линий связи и электропередач, слабоукрепленных конструкций», — говорится на сайте.

По информации пресс-службы администрации Перми, в единую диспетчерскую службу поступило 32 сообщения об упавших на провода и дороги деревьях. К ликвидации последствий сильного ветра также подключились три оперативные бригады городской службы спасения. В МРСК «Урала» — «Пермэнерго» «URA.RU» пояснили, что все бригады энергетиков находятся в состоянии повышенной готовности: «Средний срок устранения нарушений подачи электроэнергии — порядка двух часов, он выдерживается».

В начале июля в Перми также бушевал ураган, были повалены деревья и затоплены улицы.

Фото: «ЧП ДТП Пермь», «ВКонтакте»

Фото: «Пермь Активная», «ВКонтакте»

Фото: «Пермь Активная», «ВКонтакте»