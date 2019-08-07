Уральский медиаменеджер займется видео в МТС

Медиаменеджер из Екатеринбурга, экс-директор телеканала ТНТ Игорь Мишин может возглавить новое подразделение сотового оператора МТС. В случае назначения продюсер будет отвечать за производство видео.
МТС планирует создать структуру «МТС Медиа», которая займется созданием и распространением медиаконтента. По информации газеты «
Получить комментарий Мишина на момент публикации «URA.RU» не удалось. Продюсер не ответил на звонок корреспондента.
Мишин в 1991 году основал первый коммерческий телеканал Екатеринбурга «Четвертый канал», который возглавлял до 2008 года. В 2014 году занял пост гендиректора «ТНТ-Телесеть» и проработал там больше двух лет. Под руководством Мишина ТНТ начал снимать собственные драматические сериалы и фильмы. После ухода с телеканала в 2016 году менеджер начал вести мастер-классы и консультировать сценаристов.