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В деревне на юге Пермского края ввели карантин из-за кошки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кошка, кот, козырек, улица
Домашнее животное могло заразиться от мышиФото: Илья Московец © URA.RU

В деревне Теребиловка, расположенной на границе Пермского края и Удмуртии, ввели карантин по бешенству из-за зараженной кошки. Указ главы Прикамья опубликован на сайте краевого правительства. Срок действия карантина два месяца.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на населенный пункт д. Теребиловка (Пермский край, Частинский район, Бабкинское сельское поселение)», — говорится в указе.

В госветинспекции Пермского края уточнили, что вирус бешенства был выявлен у кошки. «Вирус бешенства передается контактным способом. Кошка могла съесть мышь и заразиться от нее. Больное животное усыпили», — пояснили в надзорном ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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