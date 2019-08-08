Суд вынес решение по делу о взятках в Пермском институте войск Росгвардии

Пермский гарнизонный суд вынес решение по делу о взятке в Пермском военном институте войск Росгвардии. Информация о вынесении приговора опубликована на сайте суда. Начальник продовольственного склада признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).
Знакомый с ходом расследования дела источник агентства сообщил, что речь идет о прапорщике Михаиле Попове. Вместе с бывшим начальником Рустамом Файзерахмановым, который курировал вопросы продовольствия в военном институте, он вымогал у директора фирмы «Продпрайм» 40 тысяч рублей. «Взамен росгвардейцы предлагали свое покровительство при реализации госконтрактов на поставку продукции в военный институт», — указал источник. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
Ранее Пермский гарнизонный военный суд признал бывшего подполковника Росгвардии Рустама Файзерахманова виновным в коррупции и приговорил к четырем годам колонии.