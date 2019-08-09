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Челябинские депутаты не смогли отбить VIP-ложу в «Тракторе» перед Кубком губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Ротенберг на презентации национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Челябинск, мошаров станислав, видгоф борис
Турнир стартует 10 августа, но Станислав Мошаров (слева) так и не смог решить вопрос с Борисом Видгофом (справа)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед Кубком губернатора по хоккею депутатам гордумы Челябинска не удалось вернуть право на VIP-ложу в ледовой арене «Трактор». Конфликт между новым руководством клуба и народными избранниками урегулировать не удалось, сообщили источники «URA.RU» в думе.

«Этот вопрос [председатель гордумы Станислав] Мошаров обещал решить с врио губернатора [Алексеем] Текслером. Но чем все закончилось, мы не знаем», — сказал один из городских депутатов, просивший не называть его имени. Другие народные избранники, равно как и чиновники мэрии, которые также пользовались ложей, также остаются в неведении. «Я не в курсе ситуации, потому что в отпуске», — заявил «URA.RU» сам Мошаров.

Худшие опасения коллег подтвердил директор хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф. «Такого вопроса попросту больше нет. Все уже согласились, что это был анахронизм», — заявил он «URA.RU».

Народные избранники Челябинска в начале лета остались без мест, с которых привыкли смотреть матчи «Трактора». Ложу выкупил совладелец холдинга «КОНАР» Валерий Бондаренко. Недовольство народных избранников выплеснулось даже в обсуждение ситуации на заседании «Единой России». В Заксобрании области решили дистанцироваться от конфликта.

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