Стало известно, в каком районе Прикамья больше всего судимых кандидатов

В Чусовом (Пермский край) будущими депутатами пожелали стать 15 человек с судимостью. По данным системы ГАС «Выборы», это самое большое число судимых кандидатов в регионе. Всего в регионе изъявили желание принять участие в выборах 73 ранее судимых человека.
Из 15 выдвинувшихся в качестве кандидатов зарегистрированы шесть, которые ранее были судимы за кражи, вымогательство, угрозу убийством, грабеж, превышение служебных полномочий и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
В пресс-службе крайизбиркома сообщили «URA.RU», что жалоб на незаконную агитацию в Чусовской ТИК или в крайизбирком не поступало. «В случае возникновения обращений на предмет признания того или иного материала агитационным — комиссия коллегиально рассмотрит его и примет решение», — пояснили в пресс-службе.