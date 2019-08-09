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Стало известно, в каком районе Прикамья больше всего судимых кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора в Пермском крае. Пермь
Выборы в Пермском крае пройдут 8 сентябряФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) будущими депутатами пожелали стать 15 человек с судимостью. По данным системы ГАС «Выборы», это самое большое число судимых кандидатов в регионе. Всего в регионе изъявили желание принять участие в выборах 73 ранее судимых человека.

Из 15 выдвинувшихся в качестве кандидатов зарегистрированы шесть, которые ранее были судимы за кражи, вымогательство, угрозу убийством, грабеж, превышение служебных полномочий и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В пресс-службе крайизбиркома сообщили «URA.RU», что жалоб на незаконную агитацию в Чусовской ТИК или в крайизбирком не поступало. «В случае возникновения обращений на предмет признания того или иного материала агитационным — комиссия коллегиально рассмотрит его и примет решение», — пояснили в пресс-службе.

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