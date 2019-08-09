Автор «налога на бездетность» рассказал, почему россиянки стали позже рожать

Женщины в России стали откладывать рождение детей из-за неэффективной госполитики, считает эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Желание россиянок рожать первого ребенка после 30 лет связано с тем, что в стране сейчас отсутствует культ многодетности. Об этом «URA.RU» заявил глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, который также известен, как автор идеи введения в России «налога на бездетность».

«Повышение возраста рождения первого ребенка в России является отражением неправильной государственной политики в области демографии. На Западе тренд же состоит в культе принудительной малодетности и фактически однодетности, мы теперь следуем этой печальной тенденции. Именно это стоит за повышением возраста — в то время как стране жизненно необходим культ многодетных семей», — отметил эксперт.

Крупнов также подчеркнул, что он не отказывается от своей инициативы о введении в России «налога на бездетность» и «налога на малодетность», которую в последнее время начали активно продвигать православные активисты и региональные чиновники. «Налог на малодетность, конечно же, нужно вводить. Но главное — культ многодетной семьи. Национальной идеей следует сделать рождение четвёртого ребёнка в семье. При продолжении существующей ситуации к концу столетия в России будет жить лишь половина от нынешнего населения», — добавил он.

Ранее выяснилось, что в России в последнее время женщины стали рожать первого ребенка ближе к 30 годам. Такую статистику подготовил Росстат. В России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет. Второго ребенка женщины чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33. Пятого и следующих детей россиянки рожали в основном в 34 года. Глава Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский полагает, что повышение возраста рождения первого ребенка в России связано с тем, что жительницы страны стали ориентироваться на западные ценности.