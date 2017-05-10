14:13 10 мая 2017 21

Экономические методы повышения рождаемости имеют и свои побочные эффекты, уверены эксперты Фото: Pixabay.com

Предложение ввести в России налог на малодетных рискует обернуться серьезным социальным конфликтом. По мнению экспертов, опрошенных «URA.RU», экономические методы в данном случае вряд ли окажутся эффективными.

Ранее стало известно, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает в том числе введение налога на малодетность. При этом речь идет о взимании платы для семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям. Пока о точном размере налога в проекте не говорится.

Стоит отметить, что в комментарии РБК глава института, выступившего с революционным предложением, Юрий Крупнов уточнил, что речь не идет о том, чтобы «отнимать последнее» у граждан, чтобы увеличить благосостояние многодетных семей.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов пояснил «URA.RU», что экономические методы повышения рождаемости не всегда работают. «В качестве примера можно привести ситуацию на Северном Кавказе, когда республики с не очень высоким уровнем жизни имеют куда более высокие показатели рождаемости, нежели более благополучные регионы. Именно поэтому я очень сомневаюсь, что предлагаемый новый налог будет работать», — сказал Иванов. Он также выразил опасения, что налог рискует привести к серьезному социальному конфликту между многодетными семьями и теми, которые не имеют детей.

По мнению политолога Максима Жарова, инициатива введения в России налога на бездетность или малодетность нереализуема на практике. «Ее реализация рискует привести к появлению многочисленных попыток граждан зарегистрировать фиктивные многодетные семьи. Например, начнут заниматься массовым усыновлением детей, в основе которого может лежать только финансовый интерес. Это в свою очередь обернется полной дискредитацией института многодетной семьи в целом. Россия — не Китай, и такими мерами рождаемость у нас в стране поднять невозможно», — сказал Жаров в беседе с «URA.RU».

Речь идет о крайне опасной инициативе, заявил в интервью «URA.RU» президент Института проблем гражданского общества Мария Слободская. «Это совершенно глупый налог, какое-то чудовищное предложение. Социально-экономическая обстановка, падение уровня жизни не способствуют тому, чтобы ответственные люди рожали много детей. Наказывать их за такое поведение — полный абсурд!» — сказала правозащитница. Она также выразила уверенность, что для определенной части общества такой налог «станет бизнесом, способом заработка». «Может получиться так, что некоторые начнут рожать исключительно из-за финансовой составляющей», — подчеркнула Слободская.

Директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в разговоре с корреспондентом «URA.RU» назвал инициативу «абсолютно безнравственной». «Как вы себе это представляете на практике? Человек не хотел иметь детей, его напугали введением налога, и он бросился рожать. Простите, это чистой воды идиотизм. Во всяком случае ни научного, ни здравого смысла в этой идее нет», — сказал Вишневский. Он также подчеркнул, что «нельзя брать налог с того, чего нет». «В конце концов, в нашей Конституции не закреплена обязанность каждой женщины иметь детей», — резюмировал эксперт.