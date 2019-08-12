Москва и Екатеринбург поделят неделю губернатора Куйвашева между собой

Евгений Куйвашев начнет неделю в столице
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начнет рабочую неделю в Москве. Как следует из рабочего графика главы региона, в столице он проведет понедельник и вторник, 12—13 августа. На один из дней запланирована встреча с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.
В среду, 14 августа, губернатор, как ожидается, вернется в регион и поучаствует в совещании по видео-конференц-связи с Москвой. В четверг глава региона проведет традиционное заседание правительства и встречи с главами муниципалитетов.
В пятницу Евгений Куйвашев намерен провести рабочие встречи, часть из которых будет касаться Универсиады 2023.