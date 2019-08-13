«Ленинград» выступит на мероприятии с российскими губернаторами

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Концерт группировки Ленинград. Екатеринбург, ленинград
Группа «Ленинград» выступит на фестивале «Таврида-АРТ» 25 августаФото: Дарья Попова © URA.RU

Семь губернаторов России, среди которых глава Ямала Дмитрий Артюхов, посетят первый фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ». На данный момент уже известно, что среди хедлайнеров мероприятия будут группа «Ленинград», Гарик Сукачев и рэпер МОТ. Об этом «URA.RU» сообщили организаторы фестиваля.

Сам фестиваль пройдет с 22 по 26 августа в Судаке. Программа мероприятия только формируется, но уже известно, что помимо Артюхова в Крым приглашены губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Они примут участие в стратегической сессии «Развитие культурных АРТ-резиденций в субъектах РФ». Глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Красноярского края Александр Усс и руководитель Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский посетят выставки регионов и встретятся с участниками.

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