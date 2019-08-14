Пермяки почти год переплачивают за электроэнергию из-за чиновников

Нормативы потребления жильцами многоэтажек электричества отменены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нормативы на потребление электричества многоквартирными домами в местах общего пользования отменены. Соответствующее решение вынес Пермский краевой суд. Об этом «URA.RU» рассказал председатель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин, участвовавший в судебном процессе.

Судебный процесс продолжался с февраля текущего года. Он касался отмены нормативов, которые в ноябре 2018 года утвердила региональная служба по тарифам (РСТ). «Представьте, например, что по действующим нормативам, жителям „хрущевки“ приходится платить за тысячу киловатт потребленной электроэнергии, тогда как по факту они потребили лишь пятьдесят киловатт. Получившаяся разница — чистая прибыль энергосбыта», — пояснил Александр Зотин.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики (ранее РСТ) информагентству уточнили, что намерены дождаться мотивировочной части решения суда. «Необходимо изучить основания для отмены норматива. После это будут приниматься решения по дальнейшим действиям: либо мы будем исполнять решение с учетом мотивировок суда, либо обжалуем в апелляционной инстанции», — указали в министерстве.

Предыдущие нормативы на потребление электроэнергии также были отменены в суде. После этого представители «Пермского стандарта» вошли в состав рабочей группы при РСТ для обсуждения расчета новых нормативов. Однако их замечания учтены не были.