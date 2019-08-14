Певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Аллой Пугачевой, датированное августом 2008 года. По мнению артиста, фотография демонстрирует, насколько быстро летит время.
«Скоро, с 24 августа, [стартует музыкальный фестиваль] „Новая Волна“ в Сочи. А это — 2008 год, „Новая Волна“ в Юрмале, мы с Аллой Пугачевой ведем творческий вечер Игоря Николаева. Как? Прошло уже 11 лет? Время летит нереально быстро!» — написал артист.
В комментариях его подписчики пожалели, что в этом «Новая волна» пройдет без Пугачевой. «Жалко, что в этом году Аллы Борисовны не будет», — прокомментировала Primadonna_49. «В Сочи в 2014 году она выступала, а Галкин с Леонтьевым были ведущими, рядом их снимала», — вспомнила Guntzoia. «Эх, как бы хотелось еще видеть Аллу Борисовну на „Новой волне“», — написала Love_like_dream.
Ранее муж Пугачевой Максим Галкин выложил в Instagram видео выступления американской певицы Барбары Стрейзанд. Подписчики Галкина поначалу подумали, что на сцене не Стрейзанд, а Пугачева, напоминает портал «Подмосковье сегодня».