В ХМАО общественники вступили в борьбу за деньги от губернатора

В оргкомитет поступило уже 70 заявок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Второй в истории Югры губернаторский грант для некоммерческих организаций (НКО) делят между собой сразу 70 учреждений. Лидирующие направления — спорт и пропаганда здорового образа жизни, а также соцподдержка граждан и образовательные услуги.

«Призовой фонд составляет 48 млн рублей. Заявки претендентов должны соответствовать целям и задачам, изложенным в указе президента России о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года», — рассказал «URA.RU» и. о. директора окружного департамента общественных и внешних связей Александр Деменко.

Таким образом, по мнению Деменко, некоммерческие объединения способны помочь реализовать национальные проекты на территории Югры. Заявки на участие в конкурсе оргкомитет принимает до 7 сентября. В депсвязей добавили, что обладателей грантов губернатора определят экспертный и координационный советы. Победители получат первые транши и смогут приступить к реализации проектов в декабре.

Это второй этап распределения нового для Югры фонда, который появился только в прошлом году. Всего на поддержку НКО в рамках грантовой поддержки, бюджет автономного округа выделил в 2019 году 100 млн рублей.